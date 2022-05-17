Soylu’ya seslenen Cumartesi Anneleri’nden Yıldız’a ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlaması

CANAN COŞKUN

Gözaltına kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri, 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası’nın ilk gününde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde basına açıklama yaptı.

Gözaltında kaybedilen Murat Yıldız’ın annesi Hanife Yıldız, Galatasaray Meydanı’nın tekrar açılması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenmesinden sonra polisler önce dağılma uyarısı yapıldı.

Açıklamanın ardından gözaltına alınan Yıldız serbest bırakıldı.

Basın açıklamasını İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri okudu. Yoleri, gözaltında kaybetmelerin ve kaçırılmaların devam ettiğini söylediği konuşmasında insan haklarının yok sayılmasına, Galatasaray Meydanı’nın kapatılmasına karşı devleti yönetenlere seslendi.

Yoleri’nin konuşmasından sonra avukat Eren Keskin, gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır’ın kardeşi Mikail Kırbayır konuştu.

Kırbayır’ın ardından 23 Şubat 1995’te gözaltında kaybedilen 19 yaşındaki Murat Yıldız’ın annesi Hanife Yıldız da şunları söyledi:

“O kadar eksildik o kadar eksildik ki, toprağa verdiklerimiz var, cezaevlerine gönderdiklerimiz var.

Düşünün ki kayıpların 27’nci yılındayız, Galatasaray Lisesi önündeki yerimiz bize yasaklanmış. Biz de adalet var diye adaletin önüne gelmişiz. Adalet var ama adalet adaletsizlerin elinde. Nasıl var olacak? Adalet ancak adaletlilerin elinde olursa adalet olur. Bizim kayıp sorunumuz da çözülür, akıbetleri de açıklanır.

Buradan valiye mi seslensem bu Süslü Sülo’ya mı seslensem? Süslü Sülo, sen bu yasaklarınla bir gün sen de o yasağa uğrayacaksın. Vali efendi de bir an önce yerimizi açsın. Biz kimseye bir iftira, bir yalan, hele de ben…

Ben evladımı bu devlete güvenlik güçlerine güvenerek verdim. Eğer ki gerçekten savcılar varsa ya… Hep söylenen lafı söyleyeyim. Ben karakola gittim. Şah İsmail Öztürk dedi ki, ‘Vallahi Tahir Şerbetçi olmasaydı ben Murat’ı götürür getirirdim, burnu bile kanamazdı.’

Peki bunu ben mi soracağım yoksa önünde olduğumuz savcılar hakimler mi soracak.”

Gözaltı

Yıldız’ın konuşmasından sonra adliyenin önündeki polislerin sayısı çoğaltıldı, amirleri çevik kuvvet polislerine kasklarını taktırdı. Sonra basın açıklaması için toplanan gruba dağılma çağrısı yapıldı. Grup zaten açıklamanın sonuna gelindiği için dağıldı. Hanife Yıldız, adliyenin önünden ayrıldıktan sonra gözaltına alındı.

Yıldız sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü, ardından adliyeye sevk edildi.

Yıldız daha sonra serbest bırakılırken, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlaması yöneltildiği belirtildi.