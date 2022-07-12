Kavala’dan AİHM açıklaması: Yasaların siyasi saiklerle kullanıldığı ortaya kondu

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen ve 1715 gündür hapiste tutulan sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) dün verdiği kararla ilgili açıklama yaptı. Kavala, AİHM kararının yasaların siyasi saiklerle keyfi biçimde kullanıldığını ortaya koyduğunu belirterek “Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum” dedi.

Fotoğraf: Anadolu Kültür

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’nin tutuklu iş insanı Osman Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) ihlal ettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, ‘keyfi uygulamalara’ dikkat çekilmişti: “Kavala’nın ilk tutukluluğunda olduğu gibi, soruşturma makamları keyfi tutuklamaya karşı mevcut olan anayasal güvencelere rağmen, tutukluluğunun devamını haklı çıkarmak için, çok sayıda yasal eyleme atıfta bulunmuştur.”

Osman Kavala, söz konusu kararla ilgili bugün yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 10 Aralık 2019’da aldığı kararda tutuklanmamın somut delillere dayanmadığını ve siyasi amaçlarla tutuklandığımı hükme bağlamıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dün açıklanan kararında hukuksuz uygulamaların ve yargı süreci üzerindeki siyasi etkilerin hâlâ devam ettiğini hükme bağladı. Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur.

Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum.”