Jane Goodall’un hayali gerçek oldu: Barbie bu kez şempanze araştırmaları yapıyor

Britanyalı primatoloji uzman Jane Goodall’un Barbie bebeği yapıldı. Şempanzeler üzerine çığır açan çalışmalarıyla tanınan bilim insanının kız çocuklarına ilham verecek bir bebeğinin olması uzun süredir hayaliydi.

Fotoğraflar: Reuters

Oyuncak firmsı Mattel’in yeni Jane Goodall bebeğinin geri dönüştürülmüş plastikten yapıldığını ve ‘ilham veren kadınlar’ koleksiyonun bir parçası olduğunu belirtti.

Kanvas gömleği ve şortu, elinde not defteri ve boynunda dürbünüyle Barbie Jane Goodall’a Tanzanya’daki Gombe Ulusal Parkı’nda yürüttüğü çalışmalarında yanında yer alan ilk şempanze David Greybeard’ün bir replikası eşlik ediyor.

Reuters’a konuşan Goodall şunları söyledi: “Bu fikir ortaya çıkmadan çok önce bir bebeğim olsun istiyordum. Küçük kız çocuklarını Barbie bebeklerle oynarken görürdüm. Başta bütün bebekler çok ‘kız gibiydi‘ ve çocukların seçme hakkı olduğunu düşünürdüm. Mattel bebek çeşitlerini değiştirdi, şimdi doktor, astronot her türlü bebek var. Çocuklar okuldaki derslerinde beni öğreniyor. Bir Barbie bebeğimin olması onlar için heyecan verici olacaktır.”

88 yaşındaki Goodall şempanzelerin alet yapma, avlanma, yeme, sevgi gösterme gibi özelliklerini araştırdığı çalışmalarına doğu Afrika’da 1960’da başlamıştı.

Mattel ayrıca Jane Goodall Enstitüsü’yle işbirliğine giderek çocukların çevre bilinci eğitimine destek olacağını ifade etti.