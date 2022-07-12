Hız nedeniyle durduruldu: Üç kişilik ‘tuk-tuk’tan çıkan kişi sayısı polisi bile şaşırttı

Hindistan’da polisin hız yaptığı için durdurduğu tuk-tuk (triportör) aracın içinden 27 kişi çıktı.

Fotoğraf: Twitter

Tuk-tuk Hindistan’da özellikle orta sınıfın tercih ettiği popüler bir ulaşım aracı. Genelde üç kişilik olan aracın koltukları modifiye edilerek yolcu kapasitesi altı kişiye çıkarılabiliyor.

BBC’nin aktardığı, ülkenin en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş’teki Fatehpur kasabasında yaşanan olayın görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

Videoda polis çocuk ve yaşlıların olduğu araçtan çıkanları sayarken görülüyor.

Yerel basına yansıyan haberlere göre polis hız nedeniyle aracı durdurmak isteyince sürücüsü daha da hızlanarak kaçmaya çalıştı.

Times of India’nın aktardığına göre polis araçtan iki düzineden fazla insan çıktığını görünce şoke oldu.

Hız ve yolcu limitini aştığı için tuk-tuk’a el kondu.