Sarıkamış’ta bozayılar ‘ekmeğini çöpten çıkardı’

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan bozayılar çöplüklerde yiyecek aradı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, vaşak, karaca, tilki, domuz gibi birçok yaban hayvanının barındığı ilçede, vatandaşların bayram süresince kurbanlıklardan arta kalan atıkları boşaltıkları çöpler, bozayıları çekti.

İlçe merkezindeki çöp konteynerlerine ve ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki belediyeye ait Acısu mevkisindeki çöplüğe gelerek yiyecek arayan bozayılar zaman zaman köpeklerle mücadele ederken, şehir çöplüğündeki iki iri bozayının boğuşması kameraya yansıdı.