İddiaları yalanlanan SADAT ortağı istifa etti

SADAT’ın ortağı Mehmet Naci Efe, ‘Dışişleri Bakanlığı referansıyla Makine Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş.’nin ürettiği silahları sattıkları’ iddiası yalanlanınca istifa etti.

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SADAT’ın ortağı Mehmet Naci Efe, geçen mayıs ayında, “MKE’nin ürettiği ürünleri, yurt dışında müttefik olduğumuz ve ülkemizin izin verdiği ülkelere götürüp satıyoruz” demiş, bunun için de Dışişleri Bakanlığı’nın referans sağladığını iddia etmişti.

Efe’nin iddialarının sorulduğu MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere, “MKE AŞ’nin SADAT ile alışverişi olmamıştır” derken; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konu hakkındaki soru önergesine, “Konu bakanlığımın görev alanına girmemektedir” şeklinde yanıtlamıştı.

Cumhuriyet’ten Bora Erdin’in haberine göre iddiaların sahibi Efe, şirkete 26 Haziran’da istifasını verdi, resmi olarak ise istifa 4 Temmuz’da kayıtlara düştü.