Time Out dünyanın en iyi şehirlerini seçti: İlk sıra Edinburgh’un, İstanbul da listede

Britanya merkezli Time Out dergisi Dünyanın En İyi 53 Şehri 2022 listesini duyurdu.

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Derginin her yıl binlerce kişiyle anket yaparak hazırladığı listede 2022’de son iki yılın aksine pandeminin odak noktası olmadığı belirtildi.

Restoranlar, barlar, tiyatro ve galeriler, gece hayatı, sürdürülebilirlik, toplu taşıma, gibi faktörlerin etikli olduğu listede ilk sırada İskoçya’nın başkent Edinburgh yer aldı.

Listeye 50’nci sıradan da olsa girmeyi başaran İstanbul’u, Time Out editörü Seda Pekçelen şu sözlerle anlattı:

Bizi harika yapan ne?

Siyasi belirsizliklere ve korkunç ekonomik gerilemeye rağmen İstanbul’un Covid hüznünden kurtulması ve eski enerjik haline dönmesi uzun sürmedi. Her zamanki gibi şehrin yeme içme hayatı sürprizlerle dolu, özellikle Suriye ve İran’dan gelen sığınmacıların da katkısıyla. Michelin rehberinin İstanbul’u dahil etmesi de bir heyecan dalgası yarattı. Buna 17’nci İstanbul Bienali ve sayısız konseri de eklediğinizde şu an dünyanın en heyecan verici şehirlerinden.

Neden şimdi ziyaret etmeli?

Yıllar süren karmaşadan sonra Atatürk Kültür Merkezi yeniden açıldı. 2022’nin diğer önemli açılışı da Renzo Piano’nun yeni İstanbul Modern’inin de olduğu Galata Port.

Öne çıkan rakamlar

İstanbulluların yüzde 97’si şehrinin sıkıcı olmadığını söyledi, yüzde 82’si yeme içmenin harika olduğu görüşünde, yüzde 82 çeşitlilik barındırdığını düşünüyor.

20 bin şehirlinin katıldığı ankette ilk 10 şöyle:

1.Edinburgh

2.Chicago

3.Medellin

4.Glasgow

5.Amsterdam

6.Prag

7.Marakeş

8.Berlin

9.Montreal

10.Kopenhag