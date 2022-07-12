Videosu viral olmuştu: Deniz aslanları plajda insanları kovalamamış, niyetleri ‘başkaymış’

ABD’nin California eyaletinde çekilen, sahilde deniz aslanlarının insanları kovalıyor gibi göründüğü video TikTok’ta viral oldu. Ancak uzmanı, deniz aslanlarının ‘niyetinin başka’ olduğunu söyledi.

Görüntüler: TikTok

La Jolla koyunda çekilen görüntü 10 milyonun üzerinde izlendi.

Videoda iki deniz aslanı hızla kareket ederken önüne kattığı insanlar da korkuyla kaçıyor. Görüntü ‘Deniz aslanları insanaları kovaladı’ diye haber olsa da Guardian’a konuşan uzmana göre gördükleri yılın bu zamanı gayet normal.

SeaWorld San Diego’dan deniz aslanı uzmanı Eric Otjen erkek deniz aslanlarının dişi için mücadele ettiğini söyledi.

Hızlı bir şekilde insanların arasında hareket eden deniz aslanlarının aslında dişiler üzerinden kavga ettiğini diğer deniz aslanının kaçtığını anlattı: “Her iki deniz aslanının da insanlara saldırmak için fırsatı oluyor ama yanlarından geçip gidiyorlar. Her yerde insanlar var ama onları takmıyorlar bile. Tek dertleri çiftleşmek. Bu davranış aslında yaygındır. Videonun 10 milyon izlenmesinin nedeni herkesin sanki Godzilla peşlerindeymiş gibi kaçması.”

Ancak kaçmanın kötü bir fikir olmadığını kleyen Otjen “Herkesin kaçıyor olması komik gelebilir ancak kaçmak kötü bir fikir değil. İki ateş arasında kalmak istemezsiniz. Isırmasalar bile 90-130 kilo bir hayvanın üzerinizden geçmesi iyi olmaz” dedi.