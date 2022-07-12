Demirtaş: AKP kapanacak, AKP’liler yeni iktidar partilerine kaçacak

HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yazısında AKP’nin seçimleri kaybettikten sonra kapanabileceğini söyledi: “Sizce ranta, çıkara, menfaate, yolsuzluğa veya hırsızlığa dayanarak bir partide kalanlar, bunların artık kaybedileceğini anladıklarında orada dururlar mı? Emin olun hepsi kaçacak.”

Demirtaş yazısında, seçimlerin kaybedilmesiyle AKP’lilerin yeni iktidar partilerine ‘kaçacağını’ da belirtti.

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Gazete Duvar’a yazan Selahattin Demirtaş, ‘AKP’nin kapanabileceğini’ söyleyerek, iddiasına açıklık getirdi:

“Bunca yolsuzluğa, yoksulluğa ve zulme rağmen halen anketlerde yüzde 30’larda görünen bir parti, ne olacak da seçimden sonra dağılacak? Nasıl olacak da dükkân kapanacak? Anlatmaya çalışayım.”

Demirtaş, AKP’nin artık bir dava partisi olmadığına inananların ‘gemiyi terk ettiklerini’ ifade etti: “AKP artık bir ‘dava‘ partisi değildir. ‘Dava‘ya inananlar gemiyi çoktan terk ettiler. Geri kalanlar, herhangi bir dava inancı ya da ideolojisi olmayanlardır. AKP’yi ayakta tutan, o dava sahibi insanlardı.“

‘AKP, büyük bir rant dağıtım merkezi’

AKP’nin ‘büyük bir rant dağıtım merkezi’ olduğunun altını çizen Demirtaş, iktidar partisinin sokakla bağının koptuğunu söyledi:

“Dolayısıyla AKP’nin sokakla, evle bağı koptu. Mitinglere bile valilik genelgesi zoruyla insan getirmeye çalışıyorlar. Bugün herhangi bir AKP teşkilatında, bir kişisel çıkarı, kazancı, menfaati olmadan görev yapan tek bir kişi bulamazsınız.

Şu anda AKP, büyük bir rant dağıtım merkezinden başka şey değildir. Devasa ihalelerden küçük bir ilçedeki hastane temizlik ihalesine, milyar dolarlık marinalardan mahalledeki büfeye, torpille işe alımlardan özel ruhsatlı nargile kafelere kadar her yerde, her gün rant dağıtılıyor.

Bunun yanında, sosyal yardımlar adı altında en yoksulları kendine bağımlı hale getiriyor.

Bakanlarından müsteşarlarına, genel müdürlerinden il müdürlerine, medyadaki ‘majestelerinin gazetecisi’ şaklabanlarından hâkim ve savcılarına, müteahhitlerinden ihracatçılarına, yandaş sendikalarından tarikatlarına, vakıflarından belediyelerine kadar hepsi bu rant çarkının parçasıdır artık.”

‘AKP’liler yeni iktidara kaçacak’

Demirtaş yazısının devamında, seçimlerden sonra AKP’deki yöneticilerin ‘yeni iktidar partilerine kaçacağını’ belirtti:

“Tüm veriler AKP’nin Meclisi de Cumhurbaşkanlığını da kaybedeceğini net olarak gösteriyor olsun. Sizce ranta, çıkara, menfaate, yolsuzluğa veya hırsızlığa dayanarak bir partide kalanlar, bunların artık kaybedileceğini anladıklarında orada dururlar mı? Emin olun hepsi kaçacak. Geriye saf ve temiz duygularla halen AKP’ye oy vermeyi düşünen küçük bir kitle kalacak.”

‘Şanslarını yeni iktidarda deneyecekler’

“Ama dikkat! Bunlar yurt dışına falan kaçmayacaklar, iktidarın yeni partilerine kaçacaklar. Şanslarını bir de yeni iktidarla deneyecekler. Hiçbir parti veya aday, hırsızlardan oluşan yüzde 50+1’i bulamaz. Seçim sonuçlarını alın terleriyle çalışıp helal lokma yiyenler, ezilenler, mazlumlar belirleyecek.

Sonuçta AKP değil, hırsızlar kaybedecek. Bu dediğime şaşırmayın. Hırsızlar kaybedip kaçınca AKP de kapanmış oluyor zaten. Geriye pek fazla da kimse kalmıyor çünkü.”