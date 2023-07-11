Akşam Postası / 11 Temmuz 2023

Şimşek’in döviz arayışı: Şimdi de Suudi Arabistan yolcusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’la birlikte yarın Suudi Arabistan’a gidecek.

Ankara, İsveç onayı karşılığında mali destek de bekliyor

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, İsveç’e NATO’ya üyelik yolunun açılması karşılığında Avrupa Birliği’nden (AB) somut adımlar beklediklerini söyledi.

Mehmet Şimşek’in bir hedefi de rezerv biriktirmek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni ekonomi politikalarında bir hedeflerinin de uluslararası rezerv biriktirmek olduğunu yazdı.

‘Kaynağı belirsiz’ para, seçim sonrası ‘sıfırlandı’

Merkez Bankası (MB) verilerine göre mayısta net hata noksan kaleminde 7,4 milyar dolarlık çıkış kaydedildi. Aynı ayda cari açık 7,9 milyar dolar oldu.

Özkan Uğur’a son veda: ‘Nasıl da gittin böyle de bırakılmaz ki’

MFÖ grubunun üyesi müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur’a sevenleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törenle veda etti.

Öğrencilerin baskısı sonuç verdi: ODTÜ mezuniyeti Devrim’de

ODTÜ yönetimi, mezuniyetin 26 Temmuz’da Devrim Stadyumu’nda düzenleneceğini duyurdu.

Britanyalı banka, Bitcoin tahminini 120 bin dolara çıkardı

Britanya merkezli bankacılık devi Standard Chartered, Bitcoin için 2024 sonu tahminini 120 bin dolara çıkardı.

Askeri gücü en yüksek 25 ülke: Türkiye 11’inci

‘Askeri Güç Sıralaması’ raporu yayımlandı. Türkiye, 11’inci sırada yer aldı.