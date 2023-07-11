Mehmet Şimşek’in bir hedefi de rezerv biriktirmek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni ekonomi politikalarında bir hedeflerinin de uluslararası rezerv biriktirmek olduğunu yazdı.

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Geçen hafta pek çok vergi ve harca zam geldi. Torba yasada da kurumlar vergisi ve motorlu taşıtlar vergisine zam öngörülmüştü. Şimşek, cari açığı kapatmak için vergilerin zamlandığını söylemişti.

Şimşek’ten ekonomi politikalarına ilişkin yeni açıklama geldi. Merkez Bankası’nın rezervlerini artırmak ve dış kaynak sağlamak için çalıştıklarını belirten Şimşek, ‘iyileşmenin devamı‘ için adım atmaya devam edeceklerini söyledi. Şimşek, Twitter’dan şunları yazdı:

*Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır.

*26 Mayıs’ta 98,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108,6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14,2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir.

*Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.

Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır.



26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 11, 2023

Döviz arayışı

‘Piyasaların sevdiği bir isim’ olan tanıtılan Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yapmıştı.

Şimşek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da NATO liderler zirvesi sonrası BAE’ye gideceğini, ziyaret kapsamında yatırım anlaşmalarının imzalanacağını bildirmişti.

Yılmaz ve Şimşek, 9 Temmuz’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’yle görüşmüştü. Yılmaz, görüşmeyi Twitter’dan duyurmuştu.