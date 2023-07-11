‘Maseratili polis’ ölü bulundu

Bir avukatın ayağını kırmakla gündeme gelen ‘Maseratili polis’ Hüseyin Tayfun Üçgül, Muğla’da aracında ölü bulundu.
Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube’de görevli Hüseyin Tayfun Üçgül, İzmir-İstanbul Otoyolu’nda eşine ait milyonluk Maserati otomobille ilerlerken tartıştığı avukat Fatih Uzun’un bacağını kırmakla suçlanmış, hakkında idari soruşturma başlatılmış ve ardından açığa alınmıştı.
Polis, lüks aracı ve mal varlığıyla gündem olmuştu.
Sabah’ın haberine göre Ortaca ilçesinde yol kenarında otomobili içinde kafasından silahla vurularak hayatını kaybettiği öğrenilen kişinin Hüseyin Tayfun Üçgül olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Üçgül’ün cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.
HalkTV’ye konuşan aile avukatı “Cinayet değil intihar. İlk bulgular intihar olduğunu ortaya koyuyor” dedi.
Gazeteci Fatih Altaylı’ysa intihar iddiasına şu sözlerle mesafeli yaklaştı: “Bana göre şüpheli bir intihar. Çok önemli bir ağın parçası gibi görünüyordu.”