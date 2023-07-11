Britanyalı banka, Bitcoin tahminini 120 bin dolara çıkardı

Britanya merkezli bankacılık devi Standard Chartered, Bitcoin için 2024 sonu tahminini 120 bin dolara çıkardı.

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12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapan Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmişti. Aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

Bitcoin, çeşitli ülkelerde düzenleyici kurumların kripto para borsalarına soruşturmalarıyla sarsılsa da yaklaşık 20 gündür 30 bin dolar sınırının üstünde seyrediyor.

Standard Chartered’ın 2024 sonu Bitcoin tahminiyse bu seviyenin dört katı, yani 120 bin dolar. Daha önceki 2024 tahmini 100 bin dolardı. Bankanın 2023 sonu tahminiyse 50 bin dolar.

Banka, tahminlerdeki artışa neden olarak Bitcoin madencilerinin token satışlarını azaltmalarını gösterdi. Buna göre arz azalacak ve Bitcoin fiyatları yükselecek.

Banka yöneticisi Geoff Kendrick, konuyla ilgili “Madencilikte artan karlılık, nakit girişlerine rağmen daha az satışa neden oluyor. Bu da net Bitcoin arzını azaltıyor ve fiyatları yukarı çekiyor” dedi.