Askeri gücü en yüksek 25 ülke: Türkiye 11’inci

‘Askeri Güç Sıralaması’ raporu yayımlandı. Türkiye, 11’inci sırada yer aldı.

Fotoğraflar: Reuters (Arşiv)

Global Firepower’ın ‘2023 Askeri Güç Sıralaması’ yayımlandı. 145 ülkenin yer aldığı listede askeri teçhizat, asker sayısı, mali durum, coğrafya gibi faktörlere dikkat edildi.

Business Insider’ın sıralamadan aktardığına göre askeri gücü en yüksek ülkeler şöyle:

10. İtalya

Hava tankeri uçak filosu, toplam helikopter gücü, saldırı uçağı gücü ve toplam uçak gemisi savaş gemisi sayısına vurgu yapılan İtalya’nın 58’i saldırı olmak üzere 404 helikopteri ve iki uçak gemisi bulunuyor.

9. Fransa

Toplam hava tanker uçak filosu, toplam helikopter filosu ve muhrip gemi sayısıyla toplam nakliye filosu gücüne dikkat çekilen Fransa’nın 69’u saldırı olmak üzere 438 helikopteri ve 10 destroyer tipi savaş gemisi bulunuyor.

8. Japonya

Ada ülkesi Japonya liman gücüyle diğer ülkelerin önüne geçiyor. Japonya’nın 1400’den fazla savaş uçağı ve 111 binden fazla kara aracı bulunuyor.

7. Pakistan

2022’de 9’uncu sırada olan Pakistan bu sene 7’nci sırada. 3 bin 700’den fazla tankı, 1400’den fazla savaş uçağı, dokuz denizaltısı ve 650 binden fazla aktif personeli Pakistan’ı öne çıkaran özellikler.

6. Güney Kore

Kuzey Kore’yle yıllardır rekabet halindeki Güney Kore, askeri gücüne önem veriyor. Güney Kore’nin 133 bin kara aracı ve 112’si saldırı olmak üzere 739 helikopteri bulunuyor.

5. Birleşik Krallık

Japonya gibi limanlarıyla öne çıkan Birleşik Krallık, hava gücüyle de iddialı bir konumda.

4. Hindistan

Nüfusu sayesinde askeri alanda güçlü olan Hindistan’ın 653 milyonluk insan gücü var. Bu da nüfusun yüzde 47’sine denk geliyor. Ülkenin aktif personelinin sayısıysa 1,5 milyon.

3. Çin

Nüfusuyla öne çıkan diğer ülke Çin’in 761 milyon insan gücü bulunuyor. Ülkenin 50 destroyer tipi savaş uçağı ve 78 denizaltısı da bulunuyor.

2. Rusya

Ukrayna’yla devam eden savaştan dolayı askeri gücü itibar kaybetse de Rusya, hala dünyanın en büyük ikinci askeri gücü. 4 bin 100’den fazla savaş uçağı bulunan Rusya, savaştan dolayı çok sayıda tank, kara aracı ve çeşitli askeri gereç kaybetti.

1. ABD

Dünyanın askeri alanda lideri ABD’nin 92 destroyer tipi savaş gemisi, 11 uçak gemisi, 13 bin 300 savaş uçağı ve 983 saldırı helikopteri bulunuyor. ABD ayrıca hava gücü, savaş gemisi sayısı ve lojistik gibi alanlarda da lider konumda.

Türkiye 11’inci sırada

Özellikle hava gücü vurgulanan ve yükselen bir askeri güç olarak nitelendirilen Türkiye listede 11’inci sırada bulunuyor.

Listede bulunan diğer ülkeler de sırasıyla şöyle:

12. Brezilya

13. Endonezya

14. Mısır

15. Ukrayna

16. Avustralya

17. İran

18. İsrail

19. Vietnam

20. Polonya

21. İspanya

22. Suudi Arabistan

23. Tayvan

24. Tayland

25. Almanya