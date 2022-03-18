Alman silah üreticisi, ‘sipariş patlamasına’ hazırlanıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, Avrupa’daki hükümetlerin savunma harcamalarını artırmaya teşvik ederken, Alman silah üreticisi Rheinmetall, satışlarının bu yıl yüzde 15 ila 20 oranında artmasını beklediğini bildirdi.

Fotoğraf: Rheinmetall

Rheinmetall, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını ve bu yıla ilişkin beklentilerini açıkladı.

Buna göre, Alman silah üreticisinin konsolide satışları geçen yıl yüzde 4,7 artarak 5 milyar 658 milyon avroya ulaştı.

Şirket, bu yıl satışlarının organik olarak yüzde 15 ila 20 oranında artmasını öngördü. Rheinmetall’ın bakiye siparişleri toplamınınsa 24,5 milyar avroyla rekor seviyede olduğu belirtildi.

Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, artan siparişleri üretebilmek için Almanya, Britanya ve Avustralya’da gelecek yılın ortasına kadar 1500 ila 3 bin kişinin daha istihdam edileceğini bildirdi.

Almanya’da beş fabrikaya sahip Rheinmetall, yaklaşık 24 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ayrıca, Alman şirket Kanada, ABD, Britanya, Avusturya, İsviçre, İtalya, Macaristan, Güney Afrika ve Avustralya’da üretim yapıyor.

Rheinmetall, mühimmatın yanısıra, tank, zırhlı nakliye araçları, silahlar ve uçaksavar sistemleri üretiyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle birçok AB ülkesi savunma bütçelerini artıracağını açıklarken, Alman hükümeti, Alman Silahlı Kuvvetleri’ni (Bundeswehr) güçlendirmek için 100 milyar avro değerinde özel bir fon oluşturacağını duyurmuştu.

Bu arada, Rheinmetall hisseleri Ukrayna’daki savaştan sonra yüzde 60’tan fazla değer kazancıyla 164,10 avroya çıkarak zirveye ulaştı.