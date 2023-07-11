‘Kaynağı belirsiz’ para seçim sonrası ‘sıfırlandı’

Merkez Bankası (MB) verilerine göre mayısta net hata noksan kaleminde 7,4 milyar dolarlık çıkış kaydedildi. Aynı ayda cari açık 7,9 milyar dolar oldu.

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Bir ülkenin dış dünyayla ekonomik ilişkilerini gösteren ödemeler dengesine ilişkin verilerin derlenmesinde ortaya çıkan hata ve eksikliklerin tabloda gösterildiği kaleme net hata ve noksan adı veriliyor. Bu kalemdeki paraların nereden geldiği veya nereye gittiği belirsiz. Daha sonra paranın kaynağı belirlenince tablo düzeltiliyor.

2022’de net hata noksan kaleminde 24,2 milyar dolar giriş kaydedilmiş ve rekor kırılmıştı.

Ama 2023’ün ilk beş ayında 15,1 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para çıkışı kaydedildi. Mayıstaysa bu kalemde 7,4 milyar dolarla Aralık 2021 sonrası en büyük çıkış görüldü. Böylece 2022’de giren kaynağı belirsiz paranın neredeyse tamamı çıkmış oldu.

MB, bu duruma her ülkede rastlandığını iddia etse de Türkiye, kaynağı belirsiz para giriş çıkışlarında verilere göre ilk sıralarda yer alıyor.

Tabloya göre Türkiye aylık 7 milyar 933 milyon dolar açık verdi. Yıllık cari açıksa 60 milyar dolara yükseldi.

Diğer yandan MB rezervleri mayısta 16,5 milyar dolar azaldı.

Yani seçim ayı mayıs, ekonomi göstergelerinde birçok kalemde rekor getirdi.