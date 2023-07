Özkan Uğur’a son veda: ‘Nasıl da gittin böyle de bırakılmaz ki’

MFÖ grubunun üyesi müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur’a Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törenle veda etti.

Fotoğraf: AA

Uzun yıllardır kanserle mücadele eden 69 yaşındaki Uğur, tedavi gördüğü hastanede cumartesi günü hayatını kaybetti.

Uğur, bugün AKM’de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı törende sevenleri Uğur’a son kez veda etti.

Uğur’un yakın dostu oyuncu Zafer Algöz’ün sunduğu törenin başında Uğur için hazırlanmış bir video klip izletildi.

52 yıllık dosta veda

MFÖ’nün diğer üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner’in 52 yıllık dostlarına veda etmek için kürsüye çıkarken yürümekte zorlandığı görüldü.

Güner, ağlayarak yaptığı konuşmasında, Uğur’un tüm Türkiye için çok önemli bir kayıp olduğunu vurguladı:

“Kimileri için Özkan MFÖ’nün Ö’sü, kimileri için çok yetenekli bir sahne sanatçısı, kimileri için çok neşeli bir müzisyen, kimileri için ise neşeli, iyi kalpli bir arkadaş, abi olarak görüldü. Ama benim için Özkan, 52 yıllık dostum iş ortağım. Manevi kardeşimiz. Hiçbir söz, hiçbir gözyaşı onun acısını içimizden attıramaz. Özkan’ım yeniden buluşmak üzere hoşçakal…”

Mazhar Alanson da zorlanarak yaptığı konuşmasında dostuna müzik hayatına başladıkları ‘Ele Güne Karşı Yapayalnız’ şarkısıyla veda etti:

“Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki, nasıl da gittin Özkan’ım böyle de bırakılmaz ki, gözyaşlarımızı bitti mi sandın seni görebileceğimiz yer rüyalar artık…”

Oğlundan babasına mektup

Uğur’un eşi Aysun Aslan ve Alişan Uğur da kürsüye birlikte çıktı. Annesinin koluna girerek babasının ardından kaleme aldığı mektubu okuyan Uğur, şunları söyledi:

*Annemin 41 yıllık aşkı, hayat arkadaşı ve benim sevgili babam… O bizim üç kişilik çekirdek ailemizin temeliydi. Birbirimize çok güldük, geliştirdik. Kimi zaman kızdık ama kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi. Ve şimdi görüyoruz ki o; çocuk, genç, yaşlı, her görüş, her kesim ve her takımın bizim tahminlerimizin kat be kat üstünde sevgilisiymiş… Babam kim olduğuna hiç bakmadan tüm çevresine bonkörce saçtığı neşesi, çalışkanlığı, yeteneğiyle gelmiş geçmiş çok nadir insanlardan biriydi. Herkesin birbiriyle iyi olmasını ister, küsleri barıştırır hiç kimsenin arkasından asla ama asla konuşmazdı. Benim babam adeta bu dünyaya sanatçı olsun diye ışınlanmış bir yetenekti.

Kabullenmek çok zor

*Olağanüstü bir şarkıcı ve basçı olan babamın çok sevdiği MFÖ’süyle birlikte Türkiye müzik tarihine vurdukları damga nesiller boyu kalıcı olacaktır. Kendine has müziği, doğaçlamaları ve mükemmel oyunculuğuyla çok evlere girdi, gönüllere taht kurdu. Türkiye’nin hafızasına kazındı. Hayatını son yıllarda ilerleyen hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Eğlenmeye ve eğlendirmeye devam etti. Hastalığını en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Espri kabiliyetini asla yitirmedi. Artık onun gitar çalışını, uyanınca sesini açmak için yaptığı özkanca egzersizleri, kahkalarını, esprilerini ve eleştirilerini duyamayacak olmak, daha doğrusu artık ona dokunamayacak olmak çok hüzün verici. Babam hakkında di’li geçmiş zamanda konuşuyor olduğuma inanmak, kabullenmek çok ama çok zor.

*Ailesi olarak derin üzüntümüzü anlatmaya kelimeler yetmez. Zaman bizim için durdu. Boşlukta süzülüyoruz adeta. Nur içinde yat canımızın içi… Hep içimizde yanımızda olacaksın hoşçakal…

Özkan Uğur’un cenazesi, bugün öğle vaktinde Taksim Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.