NATO Ukrayna’nın üyeliğini koşullara bağladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın üyelik için Ukrayna’ya belli bir takvim sunmadığını ancak sürecin koşullara bağlı olarak ilerleyeceğini söyledi.

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Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılan NATO Zirvesi’nin ilk gününde değerlendirmelerde bulunan Stoltenberg, Ukrayna-NATO Konseyi kuracaklarını kaydetti.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Stoltenberg, Ukrayna’nın üyelik talebine dair şunları dedi:

“Koşullar yerine geldiğinde Ukrayna’ya üyelik daveti göndereceğiz. Müttefiklerimiz askeri yardım da yapıyor. Şu anda acil meselemiz Ukrayna’nın varlığını devam ettirebilmesi. Şu anda aylardan bu yana askeri yardım var, bu Ukrayna için devam etmektedir.

Bizim nihai bildirgede söylediğimiz şu: Ukrayna eylem planının ötesine geçmiştir diyoruz. Bu Ukrayna’nın üyeliğe ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Bükreş’te Ukrayna NATO zirvesine katılmıştı. Rusya tamamıyla komple bir saldırı düzenlemiş durumda Ukrayna’ya. Bizim vermiş olduğumuz destek var. Biz NATO olarak Ukrayna silahlı kuvvetlerine silahlı eğitim veriyoruz. Ukrayna daha da yaklaşıyor NATO üyeliğine.”

Zelenski tepkili

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Twitter hesabından NATO’nun tutumunu şu sözlerle “Ne Ukrayna’nın üyeliği ne de davet için bir takvim belirlenmemiş olması eşi görülmemiş ve absürt bir durumdur. Ayrıca aynı zamanda Ukrayna’yı davet etmek için ‘koşullarla‘ ilgili muğlak ifadeler eklendi. Görünüşe göre Ukrayna’yı ne NATO’ya davet etmek ne de İttifak’ın bir üyesi yapmak için bir hazırlık bulunuyor.”