Akşam Postası / 1 Mayıs 2021

Anket: ‘Millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nı geçti
MetroPOLL Araştırma şirketinin anketi, muhalefetin oylarının toplamının, iktidarı geçtiğini gösterdi.
İstanbul’un enflasyonu: Fiyatlar, geçen yıldan bu yana yüzde 16 zamlandı
Ekonomideki bozulmayla enflasyonda yeniden çift haneleri gören Türkiye’de fiyat değişimleri en çok İstanbul’da hissediliyor.
1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak isteyenlere polis müdahalesi
Pandemide işçilik: Ölüm, ekonomik yıkım, uçup giden haklar
Gel gel ‘ucuz işgücü’ne gel!
Çin’den bile düşük asgari ücreti, genç nüfusu ve kırılgan para birimiyle yeni bir üretim üssü doğuyor: Türkiye.
Kılıçdaroğlu’ndan ‘veresiye defteri’ önerisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına ‘askıda defter’ uygulamasını önerdi.
Sağlık Notları: En önemli soru en geride kaldı
‘Bunun adı vahşet’: Hamile kadın, affettiği kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Konya’da yaşayan sekiz aylık hamile 23 yaşındaki kadın, 22 yaşındaki eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.
Mimarlar Odası, Gezi Parkı’nın devrinin iptali için dava açtı
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Gezi Parkı’nın mülkiyetinin ‘Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri’ adlı vakfa geçirilmesinin iptali istemiyle dava açtı.
Doğalgaza yüzde 1 zam
Doğalgazda konut ve sanayi abone gruplarının tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde ise yüzde 12 artışa gidildi.
Üç atama, bir görevden alma
Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Kültür ve Turizm bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.