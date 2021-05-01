Akşam Postası / 1 Mayıs 2021

Anket: ‘Millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nı geçti

MetroPOLL Araştırma şirketinin anketi, muhalefetin oylarının toplamının, iktidarı geçtiğini gösterdi.

İstanbul’un enflasyonu: Fiyatlar, geçen yıldan bu yana yüzde 16 zamlandı

Ekonomideki bozulmayla enflasyonda yeniden çift haneleri gören Türkiye’de fiyat değişimleri en çok İstanbul’da hissediliyor.

Reklam

Gel gel ‘ucuz işgücü’ne gel!

Çin’den bile düşük asgari ücreti, genç nüfusu ve kırılgan para birimiyle yeni bir üretim üssü doğuyor: Türkiye.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘veresiye defteri’ önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına ‘askıda defter’ uygulamasını önerdi.

‘Bunun adı vahşet’: Hamile kadın, affettiği kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Konya’da yaşayan sekiz aylık hamile 23 yaşındaki kadın, 22 yaşındaki eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Reklam

Mimarlar Odası, Gezi Parkı’nın devrinin iptali için dava açtı

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Gezi Parkı’nın mülkiyetinin ‘Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri’ adlı vakfa geçirilmesinin iptali istemiyle dava açtı.

Doğalgaza yüzde 1 zam

Doğalgazda konut ve sanayi abone gruplarının tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde ise yüzde 12 artışa gidildi.

Üç atama, bir görevden alma

Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Kültür ve Turizm bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.