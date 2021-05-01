1 Mayıs bilançosu: 212 gözaltı

İstanbul’daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü eylemlerinde 212 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Valiliğin açıklamasında, Taksim Meydanı’ndaki anıta çelenk bırakmak için çeşitli sendikalara ve partilere izin verildiği belirtirken, ‘yasa dışı’ yürüyüşler de yapıldığı kaydedildi.

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Açıklamada, il ve ilçe hıfzıssıhha meclislerince alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve tam kapanma tedbirlerini ihlal ederek, izin verilen sendikalar dışında ve Taksim Meydanı’na çıkmak için toplanan kişiler hakkında Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem yapıldığı keydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınanların ‘kararlara aykırı olarak toplantı ve gösteri yapmak amacıyla toplandığı, güvenlik güçlerince yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmadığı ve mukavemetle karşılık verdiği’ belirtildi.