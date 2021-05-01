1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak isteyenlere polis müdahalesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter

Pandemi koşulları nedeniyle 1 Mayıs için bu yıl da sosyal medyada kutlanma kararı alınmıştı. Buna karşılık dün Taksim Meydanı ve Gezi Parkı polis bariyerleriyle çevrilip kapatılmıştı.

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İşçi Temsilcileri Konseyi, Emeğin Gücü, Gençlik Meclisleri, Limter-İş, İnşaat-İş, Dev Yapı-İş, Dev Turizm-İş, Genç İşçi Derneği gibi gruplar ve bazı üniversite öğrencileri çeşitli istikametlerden Taksim Meydanı’na çıkmak istedi.

DHA’nın haberine göre Mecidiyeköy’de toplanıp Taksim’e yürümek isteyen bir grup polis müdahalesiyle karşılaştı. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Tarlabaşı’ndan Taksim’e gitmeye çalışan gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Şişli’deki grupsa Kurtuluş’tan Osmanbey istikametine yürürken polis müdahalesiyle karşılaştı ve grup üyeleri gözaltına alındı. Sabahtan itibaren Şişli’de 40 kişinin gözaltına alındı.

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Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen öğrenciler Osmanbey, Şişhane ve yan sokaklardan yürüyüşe geçtikleri sırada gözaltına alındılar. Onlarca öğrenci şu an gözaltında #1mayısiscibayramı pic.twitter.com/Gn6jVkTeqA — İMChaber24 (@imchaber24) May 1, 2021

ÇHD: 80 gözaltı

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Taksim, Mecidiyeköy ve civarından şu ana kadar yaklaşık 80 kişinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanlardan bir kısmının bölge karakollarında, bir kısmının sağlık kontrolü için hastanelerde olduğunu, bir kısmınınsa Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceğini bildirdi.

1 Mayıs'ta Taksim'e doğru yürüyen Üniversite Öğrencileri'ne müdahale: 21 kişi darbedilerek gözaltına alındı👇#1Mayıs

(🎥: SendikaOrg) pic.twitter.com/kvCdyKEZXj — Yol TV (@YolTV) May 1, 2021