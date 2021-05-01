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Yaramazlara biraz batar!

Soylu’dan Samsunspor başkanına suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre bakan; şahsına, ailesine ve emniyet teşkilatına yönelik hakaret ettiği ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle Yıldırım hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

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Yıldırım, bir grup Adana Demirsporlu taraftarın bugün takımının maçı öncesi stada gitmesi hakkında açıklama yapmıştı.

Samsunspor başkanı şunları söylemişti: “Dedim ki, ben stada taraftarımı alamıyorum, polis izin vermiyor. Benim taraftarım Türk vatandaşı değil mi Samsunlular? Neden Adana Demirsporlular her yere rahat rahat giriyor? ‘Süleyman Soylu’nun oğlu’ dediler. Bunlar açık açık söylendi. Emniyet müdürü onların karşısında önlerini ilikliyor dediler. Ben de ‘Tamam o zaman’ dedim, Türk futbolu bitmiş demek ki.”

Stada akın eden taraftara işlem

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