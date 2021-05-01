Stada akın eden taraftara işlem

Adana valiliği, tam kapanmaya rağmen kuralı ihlal ederek stada giden Adana Demirspor taraftarlarına işlem yapılacağını duyurdu.

Fotoğraflar: DHA

TFF 1’inci Lig’in ilk sırasındaki Adana Demirspor, 33’üncü hafta maçında bugün Yeni Adana Stadyumu’nda Balıkesirspor’la karşılaştı.

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Adanalı taraftarlar, saat 16:00’daki maç öncesi stadın çevresinde toplandı. Bazı taraftarlar ise stada girerek tribünlere tırmandı. Polis ekipleri taraftarları hem stattan çıkardı, hem de çevreden uzaklaştırdı.

Valilik, maç sırasında çekilen bu fotoğrafı paylaştı.

Yazılı açıklama yayınlayan valilik, şu bilgileri paylaştı: “Maç başlamadan önce stadyuma girmeye çalışan veya civarında bulunan kişiler uzaklaştırılmış, Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği görevliler ve kişiler dışında stadyuma kimse alınmamıştır. Koronavirüsle mücadele sürecinin yaşandığı bu dönemde tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır.”