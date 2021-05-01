Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan ‘veresiye defteri’ önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına ‘askıda defter’ uygulamasını önerdi.

Fotoğraf: DHA

Belediye başkanlarına videokonferans toplantısında seslenen CHP lideri, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği Türkiye’yi inşa etmek istediklerini aktardı.

Reklam

Kılıçdaroğlu, özellikle gecekondu bölgelerinde ‘veresiye defteri’ uygulamasının hala geçerli olduğunu belirtti.

CHP lideri, şunları kaydetti: “Veresiye defterinin tutarı en kralı 5 bin lirayı, 6 bin lirayı geçmiyor. Dolayısıyla ‘askıda defter uygulaması’ diye bir şey başlatabilirseniz, bu gecekondu bölgelerinde bir kişinin yaptığı 300-400 liralık harcamasını ödediğiniz takdirde doğrudan doğruya yoksula hem ulaşmak hem de onun bütçesine katkıda bulunma imkanını yakalamış olacaksınız. Böyle bir uygulamayı başlatırsanız çok iyi olur. Bizim ulaşmak istediğimiz ve derin yoksulluğu yaşayan ailelere de en önemli katkıyı bu şekliyle yapmış olursunuz.”

İstanbul bakkallarının veresiye defterinde ilk üçte ekmek, yumurta, sigara var

SON HABERLER

Anayasa’nın temel ilkeleri ve tekel bayileri!

Devletin biçimi ister cumhuriyet ister monarşi olsun, siyasal sistemin ‘demokratik’ niteliğinin temelinde, laik/seküler ilke var. Söz konusu ilkeye sahip olmayan bir demokrasi mevcut değil yeryüzünde ve farklı inanç topluluklarının barışçıl birlikteliklerinin başka bir yolu görünmüyor.

Üç atama, bir görevden alma

Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Kültür ve Turizm bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.