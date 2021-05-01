Kılıçdaroğlu’ndan ‘veresiye defteri’ önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına ‘askıda defter’ uygulamasını önerdi.

Fotoğraf: DHA

Belediye başkanlarına videokonferans toplantısında seslenen CHP lideri, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği Türkiye’yi inşa etmek istediklerini aktardı.

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Kılıçdaroğlu, özellikle gecekondu bölgelerinde ‘veresiye defteri’ uygulamasının hala geçerli olduğunu belirtti.

CHP lideri, şunları kaydetti: “Veresiye defterinin tutarı en kralı 5 bin lirayı, 6 bin lirayı geçmiyor. Dolayısıyla ‘askıda defter uygulaması’ diye bir şey başlatabilirseniz, bu gecekondu bölgelerinde bir kişinin yaptığı 300-400 liralık harcamasını ödediğiniz takdirde doğrudan doğruya yoksula hem ulaşmak hem de onun bütçesine katkıda bulunma imkanını yakalamış olacaksınız. Böyle bir uygulamayı başlatırsanız çok iyi olur. Bizim ulaşmak istediğimiz ve derin yoksulluğu yaşayan ailelere de en önemli katkıyı bu şekliyle yapmış olursunuz.”