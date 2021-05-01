Bakan iddialı: Yazın 18 yaş ve üstünün aşılanması tamamlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada iddialı bir hedef ortaya attı: “Yaz döneminde 18 yaş ve üstünün aşılanmasını tamamlamakta kararlıyız.”

Fotoğraf: AA (Aeşiv)

Aşı uygulamasında hız giderek düşerken son olarka 20 Nisan’da 55 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlamıştı. Şu ana kadar iki dozunu da yaptıranların oranı yüzde 10 civarında. Koca son olarak dün “23 milyona yakın doz aşı yapıldı” demişti.

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Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’yle görüşen bakan bir kez daha aşı sevkıyatında sorun yaşandığıni dile getirdi.

Koca dün de benzer bir ifade kullanmış, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Aşı tedarikinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda elimizde aşımız var, yeteri derecede var” demişti.

“Aşı sevkiyatında çok sorun yaşanıyor” diyen Koca sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada aşı savaşının olduğunu hep söylüyorum. Hiçbir ülke hedeflediği aşıyı tedarik edemedi. Buna aşı üreticisi olan Almanya gibi ülkeler de dahil. Erken dönemde alabileceğimiz aşılarla ilgili sözleşmeleri yapmak üzere yoğun gayret gösterdik. Sözleşmelere niye uyulmuyor? Şirketlerin uyumunda sorun yok, fabrika üretimde problem yok ama ülkeler öncelikle kendi vatandaşlarını aşılamak istedikleri için üretimi ağırlıklı içeride kullanıyorlar. Eğer sözleşme gereği nisan sonuna 100 milyon aşı gelmiş olsaydı şu an hiçbir sorunumuz yoktu. Çin aşısı, tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek.”

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Koca yine de iddialı konuştu: “Yaz döneminde 18 yaş ve üstünün aşılanmasını tamamlamakta kararlıyız. Belirlediğimiz hedef kitle 65 yaş üstünü, yüzde 90’ın üzerinde aşılamayı amaçlıyoruz” dedi.

BioNTech şirketinin CEO’su Uğur Şahin’le sürekli görüştüğü vurgusunu bir kez daha yineleyen bakan önceki gece yine konuştuklarını belirterek şunlar söyledi: “Haziran ayında 30 milyon doz aşıda sorun olmadığını söyledi. Şu ana kadar BioNTech’ten 5 milyon doz aşı teslim edildi. İlave olarak mayıs ayı için 1 milyon 100 bin doz daha vermeyi planladılar. Toplamda 90 milyon doz aşının hangi aralıklarla teslim edilebileceğini konuşuyoruz.”

Bakan 28 Nisan’da BioNTech aşısında iki doz arasındaki uygulama süresinin altı ila sekiz haftaya çıkarıldığını açıklamıştı. Aşının ilk dozunu yaptırıp ikincisi için randevu oluşturanların işlemi ertelenmişti. Ardından ikinci dozun ertelenmesi kararından önce alınmış randevular geçerli olduğu haberi gelmişti.

Randevularla ilgili 24 saat içinde iki kez karar değişikliği nedeniyle yaşanan bu karmaşaya değinen Koca şunları söyledi: “Bilim kurulunda dünyadaki örnekleri değerlendirdik. Altı-sekiz haftalık zaman diliminde tek doz aşının yüzde 80’e varan oranda koruduğunu değerlendiren çalışmalar var. Birçok gelişmiş ülke, üç-altı aylık uygulamaya geçti. Türkiye için altı-sekiz hafta arayla uygulanmasına karar verildi. Yeni uygulamadan yararlanmak isteyenlerin önceki randevularını değiştirebileceğini bildirdik. Ama bir iletişim sorunu yaşandı ve giderildi.”