‘Bunun adı vahşet’: Hamile kadın, affettiği kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Konya’da yaşayan sekiz aylık hamile 23 yaşındaki kadın, 22 yaşındaki eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Adam beş ay önce de kadını bıçaklamış, ancak şikayet olmayınca tahliye edilmiş.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Ramazan Menek adlı adam, dün geceyarısı, ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek’in Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak’taki evine gitti.

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Tartışma üzerine adam bıçakla saldırınca kadın banyoya kaçtı ama kurtulamadı. Ramazan Menek, Tuba Menek’i boğazını keserek öldürdü.

Eşinin cansız bedenini banyodan yatak odasına taşıyan adam, oturma odasındaki iki yaşındaki kızını alarak evden kaçtı.

Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tuba Menek’in sekiz aylık hamile olduğu saptandı. Kadının cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

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‘Erkekliğimden utandım’

Tuba Menek’in karşı komşusu İsmail İnlidere şunları söyledi: “Bunun adı vahşet. Önceden de eşini bıçakladığı için cezaevine girmişti ve sonra geri çıktı. Gencecik, sekiz aylık hamile, bir ay sonra erkek çocuğu olacaktı. Ramazan normalde çok düzgün bir çocuktu, ama sonradan uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Eşini bıçakladığı için tutuklandı. Sonra cezaevinden arayıp, ‘Beni affet tamam, bir daha yapmayacağım’ demiş. Tuba da çocuklarım babasız kalmasın diye mahkemede şikayetini geri çekince serbest kaldı. İnsanlık dışı bir şey, böyleleri yüzünden erkekliğimden utandım.”

Polis ekipleri Ramazan Menek’i yakalamak için çalışma başlattı.

Türkiye’de kadına yönelik şiddetten ölen kadınların anısını yaşatmak için kurulmuş internet sitesi anıtsayaç‘a göre sadece son dört ayda 125 kadın cinayeti işlendi.