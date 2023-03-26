Yeniden Refah’la protokol: 6284 yerine ‘mevcut yasa’

AKP, Yeniden Refah Partisi’yle (YRP) yaptığı protokolde, 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesini kabul etti. Ancak krizi aşmak için yasanın adı yerine ‘mevcut yasa’ ifadesi kullanıldı.

Yeniden Refah, AKP’yle protokolü imzaladı. (AA)

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre; ittifak görüşmeleri sürerken iki parti arasında çatlağa neden olan 6284 sayılı yasanın, protokolde yalnızca adı yer almadı. Bunun yerine “Aile bütünlüğünün korunması için mevcut yasalardaki aykırı hükümlerin ayıklanmasına, manevi değerlerimize aykırı fiillerin ve sapkınlıkların önlenmesine yönelik yasal düzenlemelere, süresiz nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesine ağırlık verilecektir” dendi.

Protokolde ayrıca “Milli Eğitim müfredatının milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilmesi ve gerekirse aykırı sözleşmeler dahil her türlü düzenlemelerin gözden geçirilmesi temin edilecektir” ifadeleri yer aldı. “Toplum sağlığına ilişkin sözleşmelerin milli çıkarlarımıza uygun hale getirilmesi” maddesiyse Erbakan’ın Covid-19 döneminde yaptığı aşı karşıtı açıklamaları hatırlattı.

Protokol metninde ayrıca ‘ekonomik’, ‘sosyal’ ve ‘dış politika’ başlıkları da yer aldı.

Ne olmuştu

Türkiye 14 Mayıs’ta seçimlere giderken araştırmalarda AKP ve MHP oylarının düştüğü görülüyor. AKP bu kapsamda ittifakı genişletme çalışmalarına başlamıştı.

Radikal İslamcı HÜDA-PAR’ın desteğini alan AKP, Yeniden Refah Partisi’yle de görüşmüştü. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhur ittifakına katılmayacaklarını açıklamıştı. Tüm şehirlerde seçime girecek partinin cumhurbaşkanı adayı Erbakan imza toplamaya başlamıştı.

Ancak bugün ittifak protokolünü Yüsek Seçim Kurulu’na veren cumhur ittifakında Yeniden Refah sürprizi yaşandı. Cumhur ittifakı artık AKP, MHP, BBP ve YRP’den oluşuyor. HÜDA-PAR ise dışardan destekleyecek.

6284 tartışması

YRP, cumhur ittifakına katılmak için 30 maddelik bir talep listesi sunmuştu. Taleplerden biri de ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun değiştirilmesiydi.

YRP’nin bu talebine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin karşı çıkmış; bu karşı çıkış AKP içindeki bir grubun da tepkisini çekmişti. Yaşananların ardından YRP, seçimlere tek başına gireceğini ve cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını duyurmuştu. Ancak YRP, ittifak protokollerini YSK’ya teslim etme süresinin dolmasına saatler kala cumhur ittifakına katılmıştı.