Uzmanlar: Borsada ‘kontrollü’ dönem başladı

Borsa İstanbul’da deprem sonrasındaki düzenlemelerle birlikte Türkiye Varlık Fonu’nun da devreye girmesi, uzmanlara göre ‘kontrollü’ bir dönemi başlattı. Uzmanlar, BIST-100 endeksinin 5000 seviyesinin altına düşürülmemesi için hamleler yapıldığına dikkat çekti.

Fotoğraf: AA

Ekonomi yönetimi bir süredir başta dolar kuru olmak üzere tahvil, kredi faizi gibi belli alanlarda belli seviyelerin aşılmamasına yönelik hamleler yapıyor. Uzmanların serbest piyasa ekonomisinden uzaklaşma riskini taşıdığı konusunda uyarıda bulunduğu bu adımlara en son Borsa İstanbul da eklendi.

Deprem sonrasında atılan adımlarla düşüşün önüne geçilmeye çalışılırken son olarak da Türkiye Varlık Fonu, Ziraat Portföy borsaya para akıttı. Geçen haftanın son işlem gününde muhalefetteki gelişmelerin etkisiyle yüzde 4’ün üzerinde sert düşen BİST100 endeksini Ziraat Portföy yaptığı 4,31 milyar liralık alımla tuttu.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’a konuşan uzmanlar BİST-100’ün 4900-5000 seviyesinin altına düşürülmemesi için hamleler yapıldığını ve tıpkı dolar/ TL’de sürdürülen mantığın borsaya uygulandığını belirtti.

Konuya yakın bir kaynak “Önce kur sonra tahvil faizleri serbest piyasa ekonomisinden uzaklaşarak fiyatlanmaya başlamıştı. Geriye sadece borsa kalmıştı. Artık o da regülasyonlar ve TVF sayesinde serbest piyasa fiyatlamasından uzaklaşmaya başladı. İçinde TL olan her varlık sınıfı kontrol ediliyor. Kontrol edilemeyen tek ürün CDS. Çünkü tamamen döviz ile yurtdışı piyasada fiyatlanıyor” dedi.