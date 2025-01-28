Diken

Yaramazlara biraz batar!

Trump'ın 'sınır çarı', Selena Gomez'in 'gözünün yaşına bakmadı'

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘sınır çarı’ diye tanımladığı yetkili Tom Homan, ABD’li şarkıcı Selena Gomez’in ‘gözünün yaşına bakmadı’: “Özür dilemeyeceğiz, sınırdışılar hız kesmeyecek.

Fotoğraf: Instagram / Selena Gomez

Meksika asıllı Gomez, dün Instagram’dan ülkeden sınırdışı edilen Meksikalılar hakkında konuşmuş, göçmenlerin maruz kaldığı ‘kötü muamele’yi anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı: “Halkıma saldırıyorlar. Çok üzgünüm, bir şeyler yapmayı çok isterdim ama yapamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum.”


Ünlü şarkıcı tepkilereyse “Anlaşılan başkalarına empati göstermek doğru değil” diye yanıt vermişti.

Fox News’a mülakat veren ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) geçici müdürü Homan, Gomez’in paylaşımı soruldu. Homan, Trump yönetiminin ülkedeki göçmenlerle alakalı politikaları nedeniyle ‘özür dilemeyeceğini’ söyledi.

Gomez’in ‘göçmen ailelere yönelik şiddet’ iddiasını reddeden Homan ‘ailelerden önce suç işlemiş düzensiz göçmenlerin peşine düştüklerini’ öne sürdü.

Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasından bu yana ICE’nin üç bine yakın düzensiz göçmeni gözaltına aldığı bildirildi. Gözaltına alınanların suç geçmişi kamuoyuna açıklanmadı.

‘Büyük çaplı sınırdışı’ kampanyasını yeniden savunana Homan, önümüzdeki günlerde sınırdışı edilen göçmenlerin sayısının katlanarak artacağını kaydetti.

Tom Homan. Fotoğraf: Wikipedia

ABD komandoları sınır devriyesine başladı

Beyaz Saray fotoğrafla duyurdu: Sınırdışılar başladı

Trump ‘af oldu yağdı’: Peki eski başkanlar ne yapmıştı?

Kongre baskınına karışan aşırı sağcı liderler serbest

ABD’de Trump’ın üçüncü kez başkanlığına imkan veren tasarı sunuldu

Trump, suikast girişiminde yardımına koşan Curran’ı gizli servisin başına atadı

Trump, Husileri yeniden ‘terör örgütleri’ listesine ekledi

Trump, Rusya’yı gümrük vergileriyle tehdit etti: Bu saçma savaşı durdurun

‘Merhamet’ isteyince Trump küplere bindi: Terbiyesiz sözde piskopos

Trump’ın ‘imza şovu’: ABD’yi Paris İklim Anlaşması’ndan çekti

Trump resmen ABD’nin 47’nci başkanı

SON HABERLER

Skype tarih oldu

Amerikan teknoloji devi Microsoft’un görüntülü ve sesli iletişim uygulaması Skype, bugün itibarıyla hizmetlerine son verdi.