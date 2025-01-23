Trump, Husileri yeniden 'terör örgütleri' listesine ekledi

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’de Husiler olarak bilinen İran destekli ‘Ensarallah’ı yeniden ‘yabancı terör örgütleri’ listesine ekledi.

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Trump, 2021’de görevinin son günlerinde Husileri listeye eklemiş, görevi devralan Biden yönetimiyse örgütü 16 Şubat 2021’de listeden çıkarmıştı.

Eski ABD dışişleri bakanı Antony Blinken kararın Yemen’de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığı söylemişti.

İran’ın çeşitli yollarla ‘terör aktivitelerini’ bölgeye yaydığını ve Husilerin de bunun için kullanıldığını savunan Trump’sa örgütün Kızıldeniz’deki gemilere saldırıları dolayısıyla artık listeye geri eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Trump’ın başkanlık kararnamesine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, 30 gün içinde Husileri resmen yeniden terör örgütleri listesine ekleyecek.

Husiler kimdir?