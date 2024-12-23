Netanyahu duyurdu: Sırada Yemen var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen’deki İran destekli Husilere karşı ‘şiddetli bir harekat’ başlatacaklarını duyurdu.

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Netanyahu, İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısının ardından bir video yayınladı.

İsrail başbakanı videoda Yemen’deki Husilere ‘şiddetli bir harekat’ başlatacaklarını açıkladı.

Netanyahu, şöyle konuştu:

“İran’ın bölgedeki vekil güçlerine karşı harekete geçtikleri gibi Husiler’e karşı da harekete geçeceğiz.

ABD ve bizim gibi diğer ülkeler de Husileri yalnızca uluslararası deniz taşımacılığı için değil, aynı zamanda dünya düzeni için bir tehdit olarak görüyor.”

Yemen’deki İran destekli Husiler, 19 Aralık’ta İsrail’in Yafa kentindeki iki askeri hedefini ‘Filistin 2’ tipi balistik füzelerle vurmuştu.

İsrail ordu radyosu, bu saldırının ardından İsrail ordusunun, Yemen’deki beş hedefe 14 savaş uçağıyla saldırdığını bildirmişti.

İsrail ordusuysa açıklamasında söz konusu saldırıda, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan bir okulun zarar gördüğünü duyurmuştu.