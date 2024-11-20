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Yaramazlara biraz batar!

Türk firmasına ait gemi Yemen açıklarında saldırıya uğradı

Dışişleri Bakanlığı, bir Türk firmasına ait kuru yük gemisine Yemen açıklarında Husiler tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Türk firmasına ait gemi Yemen açıklarında saldırıya uğradı
‘Anadolu S’ kuru yük gemisi. Fotoğraf: Marinetraffic

Dışişleri Bakanlığı, Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Husiler’in saldırı düzenlediğini açıkladı.


Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

“Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz.

Benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.”

Geminin varış tarihi 23 Kasım olarak öngörülüyordu. Görsel: Marinetraffic

Yemen’de İran destekli Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023’ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

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