BP de Kızıldeniz’deki geçişlerini durdurdu: Fiyatlar yükseldi

Dünyanın en büyük dört konteyner taşımacılığı şirketinin Husilerin saldırısı riskine karşı Kızıldeniz’den geçişleri durdurmasının ardından BP de bu yönde bir karar aldı.

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Britanya’nın petrol ve doğal gaz devi BP, Yemen’deki İran destekli Husilerin saldırı riski nedeniyle Kızıldeniz üzerinden sevkiyatlarını durdurdu.

Euronews Türkçe’nin haberine göre BP, sıvı doğal gaz ve diğer enerji kaynaklarının sevkiyatı da dahil olmak üzere Kızıldeniz üzerindeki tüm geçişleri geçici olarak durdurma kararı aldığını duyurdu.

Bunun üzerine petrol fiyatları piyasada oluşan tedirginlikle kısmen yükseldi.

Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı’na giden dar su yolundaki faaliyetler dünya ticaretinin tahmini yüzde 10’unu temsil ediyor.

İsrail’in Hamas’la savaşı sırasında İsrail bağlantılı gemileri hedef alan Husiler, geçen hafta saldırılarını artırdı ve diğer ülkelerin gemilerini de vurdu.

Gemiler yön değiştirdi

Dünyanın en büyük beş konteyner taşımacılığı şirketinden dördü, geçtiğimiz günlerde Kızıldeniz’deki seferlerini durdurdu ya da başka güzergahlara yönlendirdi.

Onlar arasında Asya ve Avrupa arasında temel olarak tüm tüketim mallarını taşıyan Maersk, MSC, CMA CGM Group ve Hapag-Lloyd yer alıyor.

Gemiler, Kızıldeniz yerine Afrika’nın dibindeki Ümit Burnu’nu dolaşmak zorunda kalıyor.

Denizcilik araştırma danışmanlığı şirketi Drewry’nin konteyner araştırmaları kıdemli müdürü Simon Heaney, “Neredeyse tüm hizmetler bu yeniden yönlendirmeyi yapmak zorunda kalacak” dedi.

Bu durumun nakliye maliyetlerini artıracağını belirten Heaney, Noel için mağazalara gönderilecek malların çoktan teslim edilmiş olacağını, ancak online siparişlerde gecikmeler yaşanabileceğini kaydetti.