Husiler: ABD'ye ait bir savaş uçağını düşürdük

Yemen’deki Husiler, Kızıldeniz’de ABD ordusuna ait F-18 tipi bir savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD ve Britanya koalisyonunun Yemen’deki Husilere yönelik saldırılarına karşı operasyon yapıldığını bildirdi.

Seri, operasyonda ‘USS Harry S. Truman uçak gemisi ve ona ait muharip gemilerin hedef alındığını’ belirterek ‘sekiz füze ve 17 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini’ söyledi.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın açıklamasında (CENTCOM), ‘USS Harry S. Truman’ uçak gemisinde operasyon yürütülürken ‘F/A-18’ savaş uçağına ‘yanlışlıkla ateş açıldığı’ kaydedilmişti.

Açıklamada uçaktaki iki pilotun fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğu olay ‘dost ateşi vakası’ olarak değerlendirilmişti.

Kızıldeniz’deki durum

Yemen’de İran’ın desteklediği Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023’ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023’te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu ‘deniz görev gücü’ oluşturulduğunu açıklamıştı.

ABD ve Britanya’nın, Yemen’de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurmuştu.