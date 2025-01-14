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Yaramazlara biraz batar!

Husiler, İsrail'e füze fırlattı: 11 yaralı

Yemen’de Husiler, İsrail’e füze fırlattı. 11 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Times of Israel

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri açıklamasında İsrail Savunma Bakanlığı’nı ‘Filistin 2’ adını verdikleri süpersonik füzeyle hedef vurduklarını öne sürdü.


İsrail hava savunma sistemlerinin başarısız kaldığı ve süpersonik füzenin hedefe başarıyla ulaştığını iddia eden Seri, bunun son 12 saatte İsrail’e yönelik gerçekleştirdikleri üçüncü saldırı olduğunu belirtti.

Öte yandan İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda, Yemen’den atılan balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde siren seslerinin çaldığı bildirildi.

Yahya Seri. Fotoğraf: AA

İsrail: 11 kişi yaralandı

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (Kızıl Davud Yıldızı) açıklamasında sığınaklara ulaşmaya çalıştıkları esnada 11 İsraillinin yaralandığını ve dört kişinin de panik atak geçirdiğini duyurdu.

İsrail ordusu, dün Yemen’den ülkenin güneyine doğru fırlatılan insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurmuştu.

Yemen’deki Husiler, İsrail’e sık sık füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

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