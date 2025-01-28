ABD komandoları sınır devriyesine başladı

Mersin’de biri ‘kalem görünümlü’ üç ruhsatsız tabancaya el kondu. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. İl emniyet müdürlüğünün açıklamasına göre asayiş şubesi ekipleri şüphelendikleri otomobili Toroslar ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan detaylı incelemede ruhsatsız iki tabanca ve bir kalem görünümlü tabanca ile 4 gram esrar bulundu. Polisler, araçtaki M.N. ve S.Ö’yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından […]