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Yaramazlara biraz batar!

ABD komandoları sınır devriyesine başladı

ABD komandoları, başkan Donald Trump’ın yasadışı göçe karşı asker takviyesi emri sonrası sınır devriyesine başladı.

Fotoğraflar: AA

20 Ocak’ta göreve başlayan Trump ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan ‘CBP One’ adlı uygulamayı kaldırmıştı.


ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kuvvetlerine 22 Ocak’ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.

Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınırdışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve adalet bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti (USMS) gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.

Beyaz Saray’sa 538 belgesiz göçmenin gözaltına alındığını, 373 kişi içinse gözetim altına alma talebi çıkarıldığı duyurmuştu.

Trump’ın asker takviyesi emrinin ardından Teksas Ulusal Muhafızları ve ABD sınır devriyesi ajanlarıyla ABD ordusu komandoları El Paso, Teksas ile Ciudad Juarez arasındaki bölgede devriyeye başladı.

Hareketlilik Meksika’nın Ciudad Juarez kentinden görüntülendi.

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