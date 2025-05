Beyaz Saray fotoğrafla duyurdu: Sınırdışılar başladı

Beyaz Saray, düzensiz göçmenlerin sınırdışı edildiği uçuşların başladığını fotoğrafla duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in X’ten “Sınırdışı etme uçuşları başladı” notuyla paylaştığı fotoğrafta az sayıda göçmenin askeri uçağa bindirildiği görülüyor.

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘tüm dünyaya açık ve güçlü bir mesaj gönderdiğini’ belirterek “Eğer ABD’ye yasa dışı yollarla girerseniz, ciddi sonuçlarla karşılaşırsınız” diye yazdı.

Deportation flights have begun.



President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1