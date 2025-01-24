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Yaramazlara biraz batar!

Beyaz Saray fotoğrafla duyurdu: Sınırdışılar başladı

Beyaz Saray, düzensiz göçmenlerin sınırdışı edildiği uçuşların başladığını fotoğrafla duyurdu.

Fotoğraf: @PressSec / X

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in X’ten “Sınırdışı etme uçuşları başladı” notuyla paylaştığı fotoğrafta az sayıda göçmenin askeri uçağa bindirildiği görülüyor.


Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘tüm dünyaya açık ve güçlü bir mesaj gönderdiğini’ belirterek “Eğer ABD’ye yasa dışı yollarla girerseniz, ciddi sonuçlarla karşılaşırsınız” diye yazdı.

Trump, 2019’daki gibi ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip yasadışı göçleri engelleyeceğini ve göçmenleriyse sınır dışı edeceğini söylemişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Bu kapsamda sınıra ilave 1500 asker gönderilmişti.

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