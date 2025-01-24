ABD'de Trump'ın üçüncü kez başkanlığına imkan veren tasarı sunuldu

ABD Kongre üyesi Cumhuriyetçi Andy Ogles, Başkan Donald Trump’ın üçüncü kez görev yapabilmesine imkan tanıyacak Anayasa değişikliği tasarısını Temsilciler Meclisi’ne sundu.

Fotoğraf: AA

Trump’ın üçüncü kez seçilebilmesi için harekete geçen Cumhuriyetçi meclis üyesi Ogles, Temsilciler Meclisi’ne sunduğu tasarıyı duyurdu.

Ogles, Trump’ın iki dönemden daha fazla görev yapabilmesi için hazırladığı tasarının, ülke yönetimi için önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Kendisi, cumhuriyeti yeniden kurmaya ve ülkemizi kurtarmaya adamış biri. Biz de yasa koyucular ve eyaletler olarak onu desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız.

Anayasa’nın 22’nci ek maddesinin başkanlık süresine getirdiği sınırlamaları gözden geçirmek için değişiklik öneriyorum.”

Anayasanın söz konusu maddesindeki ‘iki kereden fazla seçilemez’ ifadesi, Ogles’in tasarısında ‘üç kereden fazla seçilemez’ şeklinde değiştirildi.

Ogles’in bu adımının, ABD Kongresinde özellikle Cumhuriyetçiler arasında nasıl yankı bulacağı henüz bilinmiyor.

ABD’de mevcut yasalar çerçevesinde Anayasa’nın 22’nci ek maddesi, başkanların iki dönemden fazla seçilmesine imkan tanımıyor.

Geçmişte iki dönemden fazla görev yapan oldu mu?

Euronews’ün aktardığına göre Franklin Roosevelt iki dönemden fazla ABD başkanlığı yapan tek kişi.

Franklin Roosevelt. Fotoğraf: Wikimedia Commons

1933-1945 arasında 1951’de 22’nci değişiklik yürürlüğe girmeden önce dört dönem görev yapmıştır. Dördüncü döneminin 82’nci gününde görevdeyken öldü. Roosevelt toplamda 4 bin 422 günle en uzun süre görev yapan ABD başkanı.

En kısa görev yapan kişiyse 1841’de göreve geldikten 31 gün sonra ölen William Henry Harrison.

Trump, aralıklı olarak iki dönem başkanlık yapan ikinci ABD başkanı.