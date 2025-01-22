'Merhamet' isteyince Trump küplere bindi: Terbiyesiz sözde piskopos

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden göçmenler ve LGBT+ bireylere ‘merhamet’ isteyen piskoposa sinirlendi: “Özür borcu var.”

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Washington’daki Ulusal Katedral’de düzenlenen töreni yöneten piskopos Mariann Edgar Budde, Trump ve ekibinden göçmen aileler ve LGBT+ bireylere ‘merhamet’ göstermesini istedi.

Trump rahatsızlığını törenden ayrılırken “Dua töreni çok heyecan verici değildi değil mi? İyi bir tören olduğunu düşünmüyorum. Daha iyisini yapabilirlerdi” diyerek dile getirdi.

Budde’ye Truth Social’dan da ‘sözde piskopos’ diye çıkışan ABD başkanı, din adamının ‘Trump düşmanı radikal solcu’ olduğunu savundu.

Piskoposun ifadelerini ‘nezaketsiz’ ve ‘terbiyesiz’ bulduğunu kaydeden Trump “O, ülkemize çok sayıda yasadışı göçmen geldiğinden ve bunların insanları öldürdüğünden bahsetmedi. Bunların (göçmenlerin) çoğu hapishanelerden ve akıl hastanelerinden geldi” diye yazdı.

Dua törenini ‘sıkıcı’ bulduğunu belirten ABD başkanı, piskoposun kamuoyuna özür borcu olduğunu iddia etti.

20 Ocak’ta göreve başlayan Trump ülkede sadece ‘kadın’ ve ‘erkek’ olmak üzere iki cinsiyetin tanınacağına dair kararname imzalamıştı.

ABD başkanının bir diğer hedefi de düzensiz göçmenler.

Trump, 2019’daki gibi ABD-Meksika sınırında ulusal acil durum ilan edip yasadışı göçleri engelleyeceğini ve göçmenleri sınırdışı edeceğini söylemişti.