Trump, Rusya'yı gümrük vergileriyle tehdit etti: Bu saçma savaşı durdurun

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya Ukrayna savaşını durdurması gerektiğini, aksi takdirde gümrük vergisi ve yaptırım uygulamaktan başka çaresi olmadığını söyledi.

Donald Trump. Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından Putin’e Ukrayna savaşını durdurma çağrısı yaptı.

Sözlerinin arasında ‘Rusya’nın ekonomisinin çöktüğü’nü belirten Trump’ın açıklaması şöyle:

“Rusya’ya zarar vermek istemiyorum. Rus halkını seviyorum ve Başkan Putin ile her zaman çok iyi bir ilişkim oldu. Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’nı kazanmamıza yardımcı olduğunu asla unutmamalıyız.

Şimdi, ekonomisi çöken Rusya’ya ve Başkan Putin’e büyük bir iyilik yapacağım. Hemen uzlaşın ve bu saçma savaşı durdurun. Savaş sadece daha da kötüye gidecek.

Eğer yakın zamanda bir ‘anlaşma’ yapmazsak, Rusya’nın ABD’ye sattığı her şeye yüksek düzeyde gümrük vergisi ve yaptırım uygulamaktan başka çarem yok.

Ben Başkan olsaydım asla başlamayacak bu savaşı bitirelim. Bunu kolay yoldan da yapabiliriz zor yoldan da. Kolay yol her zaman daha iyidir. Şimdi bir anlaşma yapma zamanı. Daha fazla yaşam kaybedilmemeli.”

Trump, Aralık’ta TIME’a verdiği röportajda görevine başladığında ‘Rusya-Ukrayna savaşını çözmeye öncelik vereceğini’ söylemişti.