Trump, suikast girişiminde yardımına koşan Curran'ı gizli servisin başına atadı

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz 2024’teki kendisine suikast girişiminde yardımına koşan ABD Gizli Servisi Koruma Ekibi Şefi Sean Curran’ı, ABD Gizli Servisi Direktörü olarak atadığını duyurdu.

Trump, suikast girişiminde kulağından yaralanmıştı. Fotoğraf: NYT

Truth Social sosyal medya platformundan yeni atamaya ilişkin açıklamasında Curran’ı ABD Gizli Servisi Direktörü olarak atadığını belirten Trump şunları söyledi:

“(Curran), Pensilvanya’da beni bir suikastçının kurşunlarından kurtarmak için kendi hayatını riske attığında cesaretini kanıtladı.

Gizli Servisi her zamankinden daha güçlü hale getirme konusunda ona güvenim tam.”

Diğer bakanlık ve hükümet pozisyonlarının aksine, Gizli Servis Direktörü’nün Senato’dan onay alması gerekmiyor.

Trump’a suikast girişimi

Trump, 13 Temmuz 2024’te Pensilvanya’da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Mitinge katılan bir kişi ölmüş, iki kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Donald Trump’ı sıyıran kurşun. Fotoğraf: Arşiv

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu girişimin ardından gizli servis, ‘başarısızlık ve zayıf iletişim’ nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.