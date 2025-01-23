Kongre baskınına karışan aşırı sağcı liderler serbest

Kongre baskınına karışan aşırı sağcı ‘Proud Boys’ ve ‘Oath Keeper’ın liderleri ABD Başkanı Donald Trump’ın af kararıyla cezaevinden salıverildi.

Aileler, hapishane önünde yakınlarını bekledi. Fotoğraflar: AA

6 Ocak Kongre baskını nedeniyle yargılanmış yaklaşık 1600 kişinin hapishanelerden bırakılmasına başlandı.

Yargılanmaları sürecinde ABD’de uzun süre gündem olan Proud Boys’un eski lideri Enrique Tarrio ve Oath Keepers grubunun lideri Stewart Rhodes de Teksas ve Florida’daki hapishanelerden salındı.

Tarrio’nun hapishaneden bırakılması sırasında bir grup Proud Boys üyesi, ellerinde Amerikan bayrakları ve “Hiç kimse geride bırakılmayacak”, “Birinci günden itibaren tüm J6 rehinelerini affedin” yazılı tabelalarla destek gösterisinde bulundu.

Kongre baskını nedeniyle ceza alanların, gün içinde bulundukları hapishanelerden serbest bırakılmasının süreceği bildirildi.

Baskındaki rolleri nedeniyle ‘isyanı organize etmek’ ve ‘komplo kurmak’ suçlamalarıyla yargılanan Rhodes, Mayıs 2023’te 18 yıl, Tarrio da Eylül 2023’te 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rhodes ve Tarrio, Kongre baskını davalarında yargılanan yaklaşık 1600 kişi içinde en uzun hapis cezası alanlar olarak kayıtlara geçmişti.

Trump, 6 Ocak olaylarına karışanlara ilişkin affı imzalarken “Bunlar rehine. Açıkçası bu geceden itibaren dışarı çıkmalarını umuyoruz, onlar da bunu bekliyor” demişti.

Siyah ABD vatandaşını öldüren polisleri de affetti

Bu arada Trump, 2020’de 20 yaşındaki Karon Hylton-Brown isimli bir siyah ABD vatandaşını öldürmekten beş yıl hapse mahkum edilen eski başkent Washington polisi Terence Sutton ile cinayete ilişkin kanıtları örtbas etmekten dört yıl hapis cezasına çarptırılan polis Andrew Zabavsky’i de affetti.