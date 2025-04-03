Ticaret bakanı: Dün adeta destan yazıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ‘halkın boykotçulara bir ders verdiğini’ iddia etti ve ekledi: “Dün adeta bir destan yazıldı.”

Fotoğraf: @omerbolatTR / X

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel 24 Mart’ta iktidara yakın bazı şirketler ve medya kuruluşları için boykot çağrısı yapmıştı.

Öğrenciler de hafta sonu 2 Nisan’da tüketimi durdurmak için sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı.

Buna karşılık İstanbul başsavcılığı boykot çağrıları hakkında soruşturma başlatacağını duyurmuş, ticaret bakanıysa alışveriş yaparak boykottan zarar görenlerin tazminat davası açabileceğini söylemişti.

TRT Haber‘e konuşan Bolat ‘boykot çağrılarının hüsranla sonuçlandığını’ iddia etti ve şunu dedi:

* Dün halkımız adeta bir destan yazdı. Ülke ekonomisine zarar vermek isteyen, CHP’li belediyeleri saran rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarını unutturup gündem değiştirmek isteyen çevrelerin, ticareti ve ekonomiyi durduralım, boykot yapalım çağrıları karşısında halkımız çarşılara, pazarlara, esnaflara koştular. Bizim çağrımız üzerine daha sonra yapacakları alışverişi dün yaptılar.

2 Nisan’da 1 Nisan’da iki katı fazla alışveriş yapılmış

* Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) istatistik verilerine göre 2 Nisan’da sadece 00:00-17:00 arasında kaydı tutulan alışveriş işlem verilerine göre 2 Nisan’da 1 Nisan’dan iki katı fazla tutarda alışveriş yapıldığı gözlemlenmiştir. 1 Nisan’da 14 milyar TL olan kart alışverişi miktarı, 2 Nisan’da 28 milyar TL’ye yükseldi.

* 2 Nisan’da 3-22 Mart arasındaki günlük ortalamaların da üzerinde bir alışveriş yapıldığı rakamlardan açıkça görülmektedir. Kaldı ki sadece kartlı alışverişlerin yüzde 55’i BKM’den geçmektedir, kartlı alışverişin geri kalan yüzde 45’iyse beş gün içinde bankalar tarafından BKM ile paylaşılmaktadır.

* Normalde bayram ertesinde çok fazla alışveriş olmaz. Buna rağmen dün bayramın üçüncü gününe göre dahi iki katı bir alışveriş yapıldı. Toplam kartlı alışverişin miktarları da 7-8 Nisan’da ortaya çıkar.

* İş dünyası da milli ekonomiye destek açıklaması yaptı. Boykotçuların yaşadığı hayal kırıklığı paylaşımlarına da yansıdı. Biz hükümet olarak bütün bakan arkadaşlarımız olarak çarşı pazarı dolaştık, alışveriş yaptık. Vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösterdi ve bizi desteklediklerini söyledi. Bozguncular bozguna uğramaya devam edecek.