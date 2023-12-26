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Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig’de ertelenen haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 16, 19 ve 20’nci haftalarının maç programını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Hakem Halil Umut Meler’e saha içindeki saldırıdan sonra Süper Lig’deki 16’ncı hafta maçları ertelenmiş ve 17’nci haftayla devam edilmişti.


Resmi sitesinden açıklama yapan TFF, hem ertelenen haftadaki hem de 19 ve 20’nci haftalardaki maçların programını belirledi.

Süper Lig’de 2023/24 sezonun ikinci devresi, 5-7 Ocak tarihleri arasında oynanacak maçlarla başlayacak.

16, 19 ve 20’nci haftalarının maç programı şöyle:

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Faruk Koca istifa etti

Koca, Meler’e ‘Seni öldüreceğim’ demiş

Göz göre göre yalan ifade: Faruk Koca, Halil Umut Meler’e tokat atmış

Sahada hakem döven Faruk Koca 11 gün önce ‘centilmenlik’ vurgusu yapmış

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