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'Rust' filminin silah sorumlusuna hapis cezası

ABD’li yıldız oyuncu Alec Baldwin’in rol aldığı ‘Rust’ filmi çekimleri sırasında görüntü yönetmeninin vurulmasına ilişkin davada silahlardan sorumlu Hannah Gutierrez-Reed 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alec Baldwin (solda) 42 yaşındaki Halyna Hutchins’in kazayla ölümüne sebep oldu.

Gutierrez-Reed, martta jüri tarafından görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümünde kasıtsız öldürme suçundan mahkum edilmişti.


Filmin başrol oyuncusu ve ortak yapımcısı Baldwin’in elindeki silah, Hutchins’e doğrulttuğu sırada ateş almış ve Hutchins’in ölümüne, yönetmen Joel Souza’nınsa yaralanmasına sebep olmuştu.

Kasıtsız öldürme suçlamasını kabul etmeyen Baldwin’in temmuzda yargılanması bekleniyor.

Euronews Türkçe’nin haberine göre setteki silahlardan sorumlu Gutierrez-Reed, yasak olduğu halde sete farkında olmadan gerçek mühimmat getirmekle ve temel silah güvenliği protokollerine uymamakla suçlandı.

İki hafta süren duruşmanın ardından Gutierrez-Reed’e 18 ay hapis cezası verildi.

Gutierrez-Reed delilleri kararttığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Ölen Hutchins’ın ailesi bu kararın yetersiz olduğunu, suçlu olan herkese gerekli cezaların verilmesini beklediklerini aktardı.

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