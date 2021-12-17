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Yaramazlara biraz batar!

Alec Baldwin’in telefonu ölümcül kazayla ilgili olarak incelenecek

ABD’de çekilen film esnasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olan silah kazasıyla ilgili olarak soruşturma yürüten mahkeme, ABD’li oyuncu Alec Baldwin’in telefonunu inceleme kararı verdi.

ABD’nin New Mexico eyaletinde çekilen ‘Rust’ filminin setinde 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza da yaralanmıştı.


Yardımcı yönetmen Dave Halls’un Baldwin’e dolu silah verdiği ve güvenli şekilde kullanabileceğini söylediği ortaya çıkmıştı. Halls’un da silahın dolu olduğunu bilmediği belirtilmişti.

Baldwin, 21 Ekim’deki olaydan sonra verdiği ilk röportajda, ABC televizyonunda, Hutchins’i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmediğini belirtmişti.

ABD’de olayı inceleyen mahkeme, Baldwin’in cep telefonunu incelemek için arama emri çıkardı. Baldwin’in telefonunda ‘soruşturma ile bağlantılı ve önemli kanıtlar’ olabileceği belirtilen arama emrinde Apple model telefondaki mesajlar, e-postalar ve internet arama geçmişinin inceleneceği belirtildi.

Alec Baldwin’e dolu silah verilip güvenli olduğu söylenmiş

Alec Baldwin film çekimleri sırasında silahla bir kişinin ölümüne neden oldu

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