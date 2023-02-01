Oyuncu Alec Baldwin taksirle adam öldürmekten yargılanacak

Rust filminin çekimleri sırasında, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i yanlışlıkla vurarak ölümüne sebep olan ABD’li yıldız oyuncu Alec Baldwin kazayla adam öldürme suçundan yargılanacak.

Alec Baldwin (solda) 42 yaşındaki Halyna Hutchins’in kazayla ölümüne sebep oldu Fotoğraflar: Reuters

Alec Baldwin hakkındaki iddianame tamamlandı. Yıldız oyuncu, 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in “Rust” setinde ölümüyle ilgili kasıtsız adam öldürmekle suçlandı. Davanın ‘kasıtsız adam öldürmek’ten açılması beklenen bir durumdu.

Filmin silahlarından sorumlu çalışanı Hannah Reed Gutierrez de kasıtsız adam öldürmekten yargılanacak. ‘Kasıtsız adam öldürme’ suçlaması, sanığın yasal ama tehlikeli bir şey yaparken ihmalkar veya tedbirsiz hareket etmesi sonucu meydana gelen ölüm olayını kapsıyor.

Tetiği çekmediğini söylemişti

Alec Baldwin, geçen yıl Ekim ayında gerçekleşen olaydan sonra ölümdeki sorumluluğunu reddetmiş, medyaya verdiği röportajlarda silahın kendiliğinden ateş aldığını söylemişti.

Ancak videolar ve fotoğraflar incelendiğinde oyuncunun parmağını tetiğe koyarak birçok kez silahla ateş etme provası yaptığı görülmüştü.