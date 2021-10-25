Donald Trump Jr, sette bir kişinin ölümüne neden olan Alec Baldwin’le dalga geçti

Eski ABD başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr, film setinde kullandığı silahla kazara görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan Alec Baldwin’le dalga geçen tişörtler satmaya başladı.

Fotoğraflar: Instagram

ABD’nin New Mexico eyaletinde çekilen western filmi ‘Rust’ın setinde 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza de yaralanmıştı.

Yardımcı yönetmen Dave Halls’un Baldwin’e dolu silah verdiği ve güvenli şekilde kullanabileceğini söylediği ortaya çıkmıştı. Halls’un da silahın dolu olduğunu bilmediği belirtilmişti.

Trump Jr., Baldwin’i suçlayan paylaşımlar yaptığı Instagram hesabından son olarak “Silahlar insan öldürmez, Alec Baldwin öldürür” yazılı bir tişört paylaştı. Story paylaşımının altında kendi internet sitesinden satışa sunduğu tişörtler için link de verdi. Ayrıca photoshopla Alec Baldwin’i söz konusu tişörtü giymiş gibi gösteren bir fotoğraf da paylaştı.

Geçmişte silahlanma karşıtı görüşlerini dile getiren oyuncu, ABD başkanlığı döneminde ‘Saturday Live Show‘daki Donald Trump taklitleriyle kariyerinde geri dönüşlerden birini yaşamıştı.