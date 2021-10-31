Alec Baldwin ilk kez konuştu: Bu trilyonda bir yaşanacak bir olay

ABD’li sinema oyuncusu Alec Baldwin, film çekimi sırasında yaşanan ölümle ilgili ilk kez kameralar önünde konuştu ve kazara öldürdüğü Halyna Hutchins ile ‘arkadaş’ olduklarını söyledi.

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ABD’nin New Mexico eyaletinde çekilen ‘Rust’ filminin setinde 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza da yaralanmıştı.

Yardımcı yönetmen Dave Halls’un Baldwin’e dolu silah verdiği ve güvenli şekilde kullanabileceğini söylediği ortaya çıkmıştı. Halls’un da silahın dolu olduğunu bilmediği belirtilmişti.

BBC’de yer alan habere göre Baldwin ,polisin kendisinden devam eden soruşturma hakkında konuşmamasını istediğinin altını çizdi.

Kaza sonrası hayatını kaybeden görüntü yönetmeni için, “O benim arkadaşımdı” diyen Baldwin, “Birlikte film çeken çok, çok iyi bir ekiptik ve sonra bu korkunç olay oldu” ifadelerini kullandı.

Yaşanan trajediyi, “Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu” diyerek tanımlayan Baldwin bu tip kazaların çok nadir olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu insanların güvenliği için film ve dizi çekimlerinde ateşli silah kullanımının sınırlandırılmasından yana olacağını ve bunun için üstüne düşen her şeyi yapacağını vurguladı.