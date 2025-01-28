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Yaramazlara biraz batar!

Özel: Yeni bir takvimi başlatıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ‘yeni bir takvim başlattıklarını’ duyurdu: “Adayımızı belirlemeye uzanan sürecin ilk günündeyiz.”

Fotoğraf: AA

Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, şöyle dedi:


“Yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş partim görev verirse diye kurduğu cümlelere teşekkür ediyorum. Yeni bir takvimi başlatıyoruz. Güç zehirlenmesine, kötülüğe karşı bugün başlatacağımız yürüyüşle sandık görevlilerinin teker teker tespitine başlıyoruz.

Sandığı korumaktan partimizin programını iktidar programına dönüştürmekten adayımızı belirlemeye uzanan sürecin ilk günündeyiz. Şubat, mart ve nisanda hazırlıklarımızı tamamlayarak ‘2025’te sandık geliyor, biz hazırız’ demek için çalışmalara bugün başlıyoruz.

Sayıları 1 milyon 600 bine yaklaşan CHP üyesi cesur yürekle birlikte belirleyeceğiz. Partiye kaydolan herkes cumhurbaşkanı belirleme sürecine katılacak.”

Erdoğan’a ‘Bakanı görevden al’ çağrısı

Özel ardından özetle şöyle devam etti:

* Sayın Erdoğan hepimiz üzüldük ama siz yürütmenin başısınız. O otel cayır cayır yanıyorsa hala neyi bekliyorsunuz? Normalde istifa etmesi lazım. Ama etmiyor. Görevden almanız lazım. Ama siz yanınıza gelenlere “Önümüzde kongre var kongreden sonra parti yönetimini de bakanları da değiştireceğim zaten bu yangının yükü partinin sırtına kalmasın” diyormuşsunuz. Yazıklar olsun partinizin çıkarına.

Bahçeli’ye ‘sokak’ yanıtı

* Bahçeli, 15 Temmuz’dan ders almayanlara sesleniyormuş. 15 Temmuz akşamı hatta 16 Temmuz gecesi Bahçeli “Halkın sokağa daveti Türk askeri ile muhtemel bir çatışma içine girmesi tehlike olarak karşımızda durmaktadır” diye açıklama yaptı. Sayın Bahçeli 15 Temmuz akşamı “Sokaklarda dersinizi verdik” diyorsunuz ya, kahraman CHP’lilerin yakasına döktüğü senin yediğinden fazladır. Sen mi sokakta hesap sordun?

‘İktidara kafa tutan herkesin davalarını sahipleneceğiz’

* İktidara kafa tutan herkesin davalarını sahipleneceğiz. Taban tabana zıt görüşlerimiz olsa da Ümit Özdağ’a da, teğmenlere de, Gezi yüzünden bin gündür içeride yatan Gezi tutsaklarına da, Selahattin Demirtaş’a da, İstanbul Barosu’na da, sanatçılara da sahip çıkacağız.

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